В «ДНР» заявили о начале ремонта дороги на КПП под Горловкой

В «ДНР» вблизи КПП «Горловка» дорожные службы 4 октября начнут ремонтно-восстановительные работы на подъездных путях. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«С 4 октября планируется приступить к текущему ремонту асфальтобетонного покрытия подъездных дорог к пункту пограничного и таможенного контроля "Горловка"», – уверяют в «ДНР».

В «республике» сообщают, что 8 тыс. 300 кв. м полотна планируется отремонтировать за две недели. Закрывать пункт пропуска в «ДНР» не планируют, но транспортные потоки собираются перенаправлять. «В связи с временным перенаправлением потоков движения через КПВВ, просим автоперевозчиков и владельцев транспортных средств скорректировать свои маршруты движения и учитывать временной фактор прохождения через КПВВ», – заявляют в «республике».

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