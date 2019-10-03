В «ЛНР» чуть не погибла женщина

В неподконтрольном украинским властям Свердловске (после переименования – Должанск, Луганская обл.) угарным газом отравилась местная жительница. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», 2 октября вечером жительница поселка Кондрючее (относится к Свердловску, после переименования – Должанск) была госпитализирована в центральную городскую больницу №1 с диагнозом «отравление угарным газом». На данный момент пенсионерка находится в реанимационном отделении, состояние тяжелое.

Пострадавшую обнаружили соседи. Женщина жила одна, но постоянно с ними общались. Не видя ее долгое время во дворе, забеспокоились и решили проверить, что случилось. Отравление произошло, скорее всего, в результате неисправности угольной печи (отсутствие тяги).

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