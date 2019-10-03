На Донетчине спасатели достали женщину с 8-метровой глубины

На Донетчине бойцы ГСЧС спасли женщину, которая упала в 8-метровый колодец. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«3 октября в 3:48 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о том, что на ул. Садовая в с. Каменка Добропольского района в колодец глубиной 8 м упала женщина. На место происшествия выехали дежурные отделения 19-го Государственного пожарно-спасательного отряда. Бойцы ГСЧС обвязали женщину спасательной веревкой и подняли ее на поверхность, после чего передали сотрудникам "скорой медицинской помощи"», – сообщили в ГСЧС.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

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