В «ДНР» за сутки произошло 4 убийства

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области за минувшие сутки зарегистрировали 13 сообщений о преступлениях, в том числе 4 убийства и 2 факта причинения телесных повреждений различной степени тяжести. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
«В дежурную часть Центрально-Городского районного отдела полиции Макеевки поступило сообщение об обнаружении трупа местного жителя 1951 года рождения с многочисленными травмами. Правоохранители по "горячим следам" установили и задержали подозреваемого. Действия злоумышленника попадают под санкции ст. 106 УК ДНР (убийство)», – говорится в сообщении.
Подробности других убийств не сообщаются.
Кроме того, в одну из больниц Новоазовска были доставлены двое горожан с ножевыми ранениями, а в Снежном задержали пенсионерку, которая в состоянии алкогольного опьянения ударила ножом своего 30-летнего сына, у которого медики диагностировали проникающее ранение брюшной полости.
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