«Вода Донбасса» заменила участок водовода канала Северский Донец-Донбасс (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) работники КП «Компания "Вода Донбасса"» заменили аварийный участок водовода «Приканальный» диаметром 1200 мм. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что ремонтные работы велись на пересечении ул. Рогозина и Малыныча в микрорайоне «Солнечный». «Чтобы установить новый участок специалисты выполнили подготовительные работы, уложили 27,2 м трубы», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба КП «Компания "Вода Донбасса"»

«Водовод "Приканальный" является важным объектом в водообеспечении населения. По этому трубопроводу вода из канала Северский Донец-Донбасс поступает на Горловскую фильтровальную станцию №1, где проходит процессы очистки и обеззараживания. От Горловской фильтровальной станции №1 питьевую воду получают жители Калиновского, Никитовского и частично Центрально-Городского районов Горловки», – проинформировали в КП «Компания "Вода Донбасса"».

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