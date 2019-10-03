С начала года в Покровске и районе произошло более 220 ДТП

С начала года на территории Покровска и Покровского района произошло 221 ДТП. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что 50 ДТП – с пострадавшими, в результате которых 6 человек погибли, 77 – травмировались.

«Среди причин аварий – превышение скорости движения, нарушение правил проезда перекрестков, нарушение правил маневрирования, несоблюдение дистанции и управление транспортом в состоянии опьянения», – отметили в полиции.

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