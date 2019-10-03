На Донетчине депутат сорвал строительство котельной в учебном учреждении

На Донетчине депутат Славянского городского совета предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге, следствием которого стал срыв строительства котельной для учебного заведения. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Мужчине инкриминируют ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупном размере) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

«По версии следствия, в декабре 2017 года директор одного из частных предприятий г. Славянска, будучи депутатом Славянского городского совета, заключил с отделом образования Лиманского городского совета договор на выполнение работ по реконструкции системы теплоснабжения в учебном заведении с. Дробышево Лиманского района. Заведомо зная, что работы выполнены не в полном объеме, директор умышленно подписал акты выполненных строительных работ, содержащих ложные сведения относительно их фактического объема и стоимости оборудования, приобретенного подрядчиком по завышенным ценам», – говорится в сообщении.

«Вследствие указанных преступных действий учебное заведение осталось без новой котельной, а Лиманскому городскому совету нанесен материальный ущерб на сумму 264 тыс. грн, которые потрачены из местного бюджета в качестве авансового платежа подрядной организации», – сообщили в прокуратуре.

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