В «ЛНР» за убийство и разбой «военный суд» не ограничил свободу виновному

«Военный суд ЛНР» вынес «приговор» местному жителю, которого обвиняли в умышленном убийстве, сопряженном с разбоем. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает «генпрокуратура ЛНР».

«За совершение преступления, судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с конфискацией всего имущества, принадлежащего осужденному без ограничения свободы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что стороной «защиты» была подана «апелляционная жалоба» на это «решение суда», в которой просили вынести «оправдательный приговор» якобы в связи с непричастностью «осужденного» к совершению инкриминируемых ему преступлений. «Однако судом апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы, вышеуказанное решение суда в части назначенного осужденному наказания, оставлено без изменений», – заявили в «прокуратуре ЛНР».

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