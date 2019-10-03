На Донетчине нашли схрон с гранатометными выстрелами и радиовзрывателями (Фото)

В Донецкой области гвардейцы обнаружили схрон, насчитывавший более 200 единиц боеприпасов. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, 2 октября, во время выполнения боевых задач на блокпосту вблизи населенного пункта Спорное (Бахмутский р-н), а именно – во время проверки прилегающей территории на наличие объездных путей, военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил вместе с сотрудниками военной контрразведки СБУ обнаружили на обочине дороги большой схрон, насчитывавший более 200 боеприпасов различным калибром.

Для осмотра находки гвардейцы вызвали сводную группу разминирования НГУ Восточного ОТО и наряд Национальной полиции Украины для учета и последующего извлечения боеприпасов. Как оказалось, схрон, который был тщательно замаскирован, содержал гранатометные выстрелы, радиовзрыватели, ящик, заполненный боеприпасами к стрелковому оружию.

Находка была передана группе разминирования Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил для уничтожения.

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