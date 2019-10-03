Призыв-2019: В ВСУ сделали важное уточнение

В Украине 1 октября стартовал осенний призыв в армию. На срочную военную службу планируется набрать более 15 тыс. человек. В Оперативном командовании «Север» заявили, что «срочников» не будут отправлять в зону боевых действий на Донбасс. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования в Facebook.

«Обратите внимание: призывники и "срочники" к выполнению задач в зоне боевых действий не привлекаются. Участвовать в операции Объединенных сил могут только военнослужащие, прошедшие соответствующую профессиональную подготовку, подписали контракт с Вооруженными силами Украины и выразили желание служить в одной из боевых бригад», – говорится в сообщении.

Также в Оперативном командовании отметили, что призывники должны явиться в военкомат в любом случае, даже если не получали повестку, для уточнения данных и прохождения медкомиссии.

«Явка в военкомат не означает автоматической отправки в армию. Вопрос отправки решается индивидуально по каждому призывнику, с учетом предоставленных сведений и заявок от ВСУ, НГУ и других силовых структур Украины», – подчеркнул в Оперативном командовании.

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