В Верховной Раде ждут законопроект об особом статусе Донбасса, – нардеп

В Верховной Раде ждут внесения на рассмотрение законопроекта об особом статусе Донбасса. Об этом сегодня, 3 октября, в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.
По его словам, в среду, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами парламентских фракций и пояснил, что подразумевает согласованная «формула Штайнмайера», которая должна стать основой законопроекта.
«Вчера это все было прокомментировано, поэтому мы ожидаем закон об особом статусе Донбасса. Потом начнем его обсуждать, готовиться к его принятию и сможем дать все комментарии», – заявил Дубинский.
Среди обсуждаемых тезисов этого законопроекта нардеп назвал следующие: «Первое – закон об особом статусе Донбасса имеет основание. Основание – это проведение местных выборов по законам Украины, отчет ОБСЕ о том, что эти выборы прошли прозрачно, передача контроля над границей и так называемая амнистия. Эти пункты должны быть заложены в новый закон, и мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее».
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «112 Украина»
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