Донбасс может быть хуже Приднестровья: Мнение эксперта

Донбасс может получить историю хуже Приднестровья. Такое мнение высказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина, комментируя согласованную Украиной «формулу Штайнмайера».

По ее словам, наибольший негатив сейчас заключается в том, что президент Украины Владимир Зеленский «недостаточно поясняет обществу», как он будет добиваться на встрече в Нормандском формате выполнения требований о проведении местных выборов в ОРДЛО* с учетом национальных украинских интересов.

«Российская сторона на переговорах будет обсуждать именно проведение формата выборов, на обсуждении нового закона, кстати, о выборах. Это то, что появилось во вчерашнем письме и чего нет в Минских договоренностях – отдельного закона о выборах на оккупированной территории», – отмечает Золкина.

«Украинская сторона, наоборот, должна говорить о тех инструментах, которые нам нужно требовать для деоккупации, для демилитаризации. Элементарный вопрос – для того, чтобы выборы состоялись не под оккупационными дулами автоматов, для этого кто-то должен проконтролировать процесс разоружения, сдачи оружия, вывод всех незаконных вооруженных формирований», – продолжила эксперт.

Она отметила, что заставить Украину провести выборы в ОРДЛО только на основании подписанной согласованной «формулы Штайнмайера» никто не может. «Но если Украина не отстоит демилитаризацию региона и передачу контроля над границей, то, конечно, это будет Приднестровье, при этом – это будет хуже, чем Приднестровье. Потому что, например, долги Приднестровью начисляются, но Молдова по этим долгам не платит», – пояснила аналитик.

«Украина, если вспомнить Минские договоренности и дополнения к ним 2015 года, должна будет по защищенным статьям бюджета финансировать оккупированные территории. То есть политически и административно влияния не будет иметь, но из государственного бюджета без каких-либо сокращений туда должны будут направляться деньги», – добавила Золкина.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «24 канал»

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