Донбасс может быть хуже Приднестровья: Мнение эксперта

Донбасс может быть хуже Приднестровья: Мнение эксперта

03.10.19 14:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Донбасс может получить историю хуже Приднестровья. Такое мнение высказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина, комментируя согласованную Украиной «формулу Штайнмайера».

По ее словам, наибольший негатив сейчас заключается в том, что президент Украины Владимир Зеленский «недостаточно поясняет обществу», как он будет добиваться на встрече в Нормандском формате выполнения требований о проведении местных выборов в ОРДЛО* с учетом национальных украинских интересов.

«Российская сторона на переговорах будет обсуждать именно проведение формата выборов, на обсуждении нового закона, кстати, о выборах. Это то, что появилось во вчерашнем письме и чего нет в Минских договоренностях – отдельного закона о выборах на оккупированной территории», – отмечает Золкина.

«Украинская сторона, наоборот, должна говорить о тех инструментах, которые нам нужно требовать для деоккупации, для демилитаризации. Элементарный вопрос – для того, чтобы выборы состоялись не под оккупационными дулами автоматов, для этого кто-то должен проконтролировать процесс разоружения, сдачи оружия, вывод всех незаконных вооруженных формирований», – продолжила эксперт.

Она отметила, что заставить Украину провести выборы в ОРДЛО только на основании подписанной согласованной «формулы Штайнмайера» никто не может. «Но если Украина не отстоит демилитаризацию региона и передачу контроля над границей, то, конечно, это будет Приднестровье, при этом – это будет хуже, чем Приднестровье. Потому что, например, долги Приднестровью начисляются, но Молдова по этим долгам не платит», – пояснила аналитик.

«Украина, если вспомнить Минские договоренности и дополнения к ним 2015 года, должна будет по защищенным статьям бюджета финансировать оккупированные территории. То есть политически и административно влияния не будет иметь, но из государственного бюджета без каких-либо сокращений туда должны будут направляться деньги», – добавила Золкина.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «24 канал»

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