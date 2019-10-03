Донбасс может быть хуже Приднестровья: Мнение эксперта

Донбасс может получить историю хуже Приднестровья. Такое мнение высказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина, комментируя согласованную Украиной «формулу Штайнмайера».
По ее словам, наибольший негатив сейчас заключается в том, что президент Украины Владимир Зеленский «недостаточно поясняет обществу», как он будет добиваться на встрече в Нормандском формате выполнения требований о проведении местных выборов в ОРДЛО* с учетом национальных украинских интересов.
«Российская сторона на переговорах будет обсуждать именно проведение формата выборов, на обсуждении нового закона, кстати, о выборах. Это то, что появилось во вчерашнем письме и чего нет в Минских договоренностях – отдельного закона о выборах на оккупированной территории», – отмечает Золкина.
«Украинская сторона, наоборот, должна говорить о тех инструментах, которые нам нужно требовать для деоккупации, для демилитаризации. Элементарный вопрос – для того, чтобы выборы состоялись не под оккупационными дулами автоматов, для этого кто-то должен проконтролировать процесс разоружения, сдачи оружия, вывод всех незаконных вооруженных формирований», – продолжила эксперт.
Она отметила, что заставить Украину провести выборы в ОРДЛО только на основании подписанной согласованной «формулы Штайнмайера» никто не может. «Но если Украина не отстоит демилитаризацию региона и передачу контроля над границей, то, конечно, это будет Приднестровье, при этом – это будет хуже, чем Приднестровье. Потому что, например, долги Приднестровью начисляются, но Молдова по этим долгам не платит», – пояснила аналитик.
«Украина, если вспомнить Минские договоренности и дополнения к ним 2015 года, должна будет по защищенным статьям бюджета финансировать оккупированные территории. То есть политически и административно влияния не будет иметь, но из государственного бюджета без каких-либо сокращений туда должны будут направляться деньги», – добавила Золкина.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.
*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «24 канал»
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
- В Верховной Раде ждут пояснений по Донбассу от главы МИД и начальника Генштаба ВСУ
- Без плана «Б»: Лавров заявил, что компромисс по Донбассу уже есть
- «Формула Штайнмайера»: Лаврова насторожила реакция политиков в Киеве
- «Большая сделка»: Почему Путин спешит реализовать Минские соглашения
- Формула «Штайнмайера»: Выход, ловушка или пустышка?
- «Главы ДНР» и «ЛНР» заявили, что не отдадут контроль над границей с РФ
- «Формулу Штайнмайера» поддержали 18% украинцев, – опрос
- «Фейковый прогресс»: Евроэксперт сделал предостережение Украине о «формуле Штанмайера»
- В «формуле Штайнмайера» не сказано, что сначала Россия уходит с территории Украины, – политик
- «Формула Штайнмайера»: У Зеленского заявили, что протесты пока неактуальны
- У Зеленского пояснили нюансы переговоров о «формуле Штайнмайера»
- Кремль может выдвинуть новые условия для встречи в Нормандском формате, – экс-посол США
- В РФ позитивно оценили согласование «формулы Штайнмайера»
Комментарии