Губернатор Луганщины рассказал, сколько человек с инвалидностью вследствие боевых действий состоят на учете

На Луганщине в органах соцзащиты на учете состоят 90 человек с инвалидностью, полученной вследствие боевых действий – из числа участников АТО/ООС. Об этом сегодня, 3 октября, на своей странице в Facebook сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий.

По словам Комарницкого, 2 октября состоялась встреча с ветеранами АТО/ООС. «Более сотни семей Луганщины потеряли своих кормильцев. В органах соцзащиты на учете состоят 90 человек с инвалидностью, полученной вследствие боевых действий», – сообщил губернатор.

Также Комарницкий рассказал, какие вопросы поднимались на встрече. «Вместе с руководителями структурных подразделений облгосадминистрации, территориальных подразделений центральных органов власти, Луганского областного военного комиссариата рассмотрели ряд острых вопросов от участников АТО/ООС, которые требуют решения», – сообщил глава области.

«В частности, это состояние обеспечения земельными участками, нехватка средств на лечение, работа государственных и местных программ социальной защиты участников боевых действий, членов семей погибших и людей с инвалидностью вследствие войны, упрощение системы получения справок и других юридических документов, установка новых постаментов памяти. Поручил проработать каждый вопрос в рамках компетенции облгосадминистрации», – добавил он.

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