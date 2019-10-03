У Зеленского есть два сценария для выборов на Донбассе

Офис президента рассматривает два сценария проведения выборов на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса – вместе с очередными местными выборами по всей территории Украины в октябре 2020 года, или внеочередные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) весной-летом. Об этом со ссылкой на несколько источников в Офисе и партии президента пишет « Украинская правда ».

Собеседники издания отмечают, что Украина не очень хочет отрывать выборы на Донбассе от остальных. Россиянам и нынешней «власти» ОРДЛО такой вариант тоже вряд ли подойдет, потому что после досрочных местных весной все равно будут очередные выборы осенью, а за полгода украинской власти политический ланшафт Донбасса может очень измениться.

Второй вариант предлагает синхронизировать донецкие выборы с общеукраинскими, и ждать с ними до последнего воскресенья октября 2020 года. Но пока неизвестно, удовлетворит ли такое решение все стороны, и кто и на каких основаниях будет руководить этими территориями еще почти год.

Чтобы решить этот вопрос в окружении Зеленского рассматривают возможность провести синхронные очередные местные выборы раньше. Но для этого нужно внести изменения в Конституцию Украины, где прописано, что очередные выборы проходят в « последнее воскресенье октября » .

Этот сверхсложный вопрос разделил монолитную команду президента Зеленского. В частности, председатель Офиса президента Андрей Богдан, который был драйвером двух предыдущих избирательных кампаний, идеологом роспуска Рады и быстрого захвата власти, к изменению Конституции и выборам весной относится скептически.

Зато его первый заместитель Сергей Трофимов, который отвечает за региональную политику в ОПУ, совместно с министерством развития общин и территорий и профильным комитетом ВР сейчас прорабатывают оба варианта развития событий.

Отмечается, что изменения в Конституцию станут нужными лишь в том случае, если встреча (или встречи) в « Нормандском формате « состоится и будет успешной.

В команде президента ожидают, что саммит лидеров « Нормандской четверки « пройдет в октябре.

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