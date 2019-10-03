На Луганщине почти 500 человек стали студентами вузов через ОЦ «Донбасс-Украина»

На Луганщине завершили работу этого года образовательные центры (ОЦ) «Донбасс-Украина». Почти 500 поступающих с временно неподконтрольных украинским властям территорий стали студентами вузов через образовательные центры. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Как отмечается, ОЦ «Донбасс-Украина» работали в учреждениях высшего образования области для обеспечения равного доступа к высшему образованию абитуриентов с неподконтрольных территорий и населенных пунктов, расположенных на линии разграничения.

Так, в течение вступительной кампании 2019 года в образовательные центры за консультацией обратились 2004 человека.

Всего, среди обратившихся абитуриентов, направлены для прохождения годового оценивания и государственной итоговой аттестации в учреждения среднего образования для получения документа государственного образца 130 человек.

Кроме того, 532 абитуриента подали документы для поступления в учебные заведения высшего образования с временной справкой или документом государственного образца (по вступительным экзаменам или результатам ВНО).

Из них, зачислены на обучение по бюджетной форме 346 человека, по контракту – 143 человека.

Таким образом, возможностью поступить в перемещенные с неподконтрольных территорий университеты и колледжи области через образовательные центры «Донбасс-Украина» в этом году воспользовались почти 500 наших соотечественников с неподконтрольных территорий.

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