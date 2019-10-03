В ЕС разработали руководство относительно выдачи виз жителям неподконтрольного Донбасса

В Европейском союзе (ЕС) разработали руководство по обработке визовых заявлений, подаваемых жителями неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

«Европейская комиссия и Европейская служба внешних связей на этой неделе направили государствам-членам ЕС и странами Шенгенской зоны, не входящим в ЕС, руководство по обработке виз, подаваемых жителями неконтролируемых правительством районов Донецкой и Луганской областей Украины. Документ дополняет выводы Европейского совета от 20 июня 2019 года и запросы государств-членов о предоставлении указаний относительно идентификации и непризнания паспортов, выданных в результате указа президента России от 24 апреля», – сказано в сообщении.

Отмечается, что документ содержит рекомендации о правилах консульской территориальной компетенции.

«В соответствие с Визовым кодексом ЕС, как правило, заявители на получение шенгенской визы, которые на законных основаниях проживают в неконтролируемых правительством районах Донецкой и Луганской областей Украины, должны подать заявление на получение визы в консульствах государств-членов в Украине, независимо от проездного документа, который у них есть», – разъясняется в сообщении.

Кроме того, в руководстве содержится информация о критериях для идентификации паспортов, выданных в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 24 апреля.

«Набор критериев помогает консульствам государств-членов определить российские паспорта, выданные жителям неконтролируемых правительством районов Донецкой и Луганской областей Украины. Они могут послужить основой для политики непризнания, которая будет применяться государствами-членами при осуществлении их исключительной компетенции», – подчеркивается в сообщении Еврокомиссии.

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