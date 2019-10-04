Новая программа Кабмина: Что обещают для переселенцев и ветеранов (Инфографика)

В программе деятельности Кабинета министров Украины Алексея Гончарука новых обещаний относительно переселенцев нет. Будет продолжена работа по уже начатым направлениям. В то же время, для ветеранов боевых действий на Донбассе в программе предусмотрено много нововведений, передает «Слово і Діло».

Так, обещания, которые дает новый Кабинет министров, можно поделить на 4 группы:

новые обещания правительства Гончарука;

обещания, которые дублируются, но с изменениями;

обещания, которые были в программе правительства Владимира Гройсмана, но их нет у нового Кабмина;

обещания, идентичные тем, которые были в программе Кабмина Гройсмана.

Следует напомнить, что новый Кабмин объединил недавно созданное Министерство по делам ветеранов с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Теперь этими вопросами занимается один исполнительный орган. Новая программа правительства предусматривает много новых задач, а следовательно, и новых обещаний.

Так, Гончарук обещает построить сеть «ветеранских пространств», которые будут работать по принципу «равный равному» и будут «единым окном» предоставлять услуги ветеранам. Предполагается создать электронную систему «Е-ветеран», с помощью которой государственные услуги будут предоставляться онлайн.

Также планируется организовать работу мобильных групп для оказания услуг в каждом населенном пункте, чтобы ветераны могли обратиться за помощью по психосоциальной адаптации, профориентации, получить юридические консультации и психологическую поддержку для предотвращения конфликтов в семьях.

Министерство должно организовать получение ветеранами дополнительного гарантированного государством пакета медицинских услуг.

Гончарук обещает открыть «Национальный центр психического здоровья ветеранов». На его базе будет работать тренинговый центр по подготовке и повышению квалификации всех специалистов, уже работающих с ветеранами.

Кроме того, проблему с жильем для участников боевых действий новое правительство планирует решать с помощью госпрограммы, которую еще надо разработать и внедрить. Речь идет о льготном ипотечном кредитовании на строительство и приобретение жилья.

Есть в планах Кабмина замысел разработать и реализовать комплексную программу героизации образа защитника и ветерана. Для этого, в частности, планируется «способствовать развитию ветеранской литературы и других инициатив».

В то же время, новых обещаний относительно временно перемещенных лиц (ВПЛ) в программе Гончарука нет.

Что касается продолжения работы, которую начало предыдущее правительство, в планах Гончарука достаточно таких обещаний с изменениями. К примеру, Кабмин планирует создать условия для максимального упрощения доступа к административным услугам для ВПЛ и населения на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой, Луганской областей и АР Крым, в частности:

ввести административную процедуру регистрации фактов рождения и смерти, которые произошли на неподконтрольных территориях Донецкой, Луганской областей и АР Крым;

усовершенствовать механизмы, связанные с получением документов о гражданстве, образовании соответствующего уровня.

В свое время Владимир Гройсман обещал создать информационную базу данных о переселенцах для социальных выплат. Такая база начала работать в октябре 2016 года.

Также, у Гончарука планируют «создать соответствующие условия» для поступления в вузы граждан Украины, проживающих на временно неподконтрольных территориях Украины, в том числе в Крыму. Следует отметить, что в правительстве Гройсмана уже решили этот вопрос.

По информации Минобразования Украины, в 2019 году право на льготное поступление в высшие учебные заведения имеют лица, проживающие на временно неподконтрольной территории (не зарегистрированные как ВПЛ) или переселились из нее после 1 января 2019 года.

Также, льготным поступлением могут воспользоваться абитуриенты-граждане Украины, местом жительства которых является территория проведения АТО (на период ее проведения), территория осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (на период их осуществления), территория населенных пунктов на линии соприкосновения или переселившиеся из нее после 1 января 2019 года.

Таким образом, новому правительству не надо ничего создавать, достаточно поддерживать то, что уже действует.

А вот жилищный вопрос для переселенцев в правительстве Гройсмана будто не замечали, хотя и обещали разработать Государственную стратегию по восстановлению целостности Украины и интеграции оккупированных территорий. Документ разработали и даже приняли стратегию интеграции внутренне перемещенным лицам до 2020 года. При этом совсем не выделили средств на жилье переселенцам, которые защищали Украину, (субвенции специального фонда). Хотя предполагалось, что из бюджета на это должно уйти 37 млрд 238 млн грн.

Поэтому у многих переселенцев есть надежда, что новое правительство выполнит обещание создать условия для получения льготного кредитования на покупку жилья для ВПЛ, а также получение временного жилья.

В программе Гончарука нет обещания о государственной стратегии по восстановлению целостности Украины и интеграции оккупированных территорий, поскольку ее разработало предыдущее правительство.

Инфографика: Слово і Діло

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