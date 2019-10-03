Окончание войны на Донбассе: Эксперт рассказал, какую цену может заплатить Украина

Пока в Украине у представителей новой власти такая высокая социологическая поддержка общества, они вполне искренне считают свои действия правильными. Ситуацию, как в шоу, оценивают по реакции зала. Если большая часть аплодирует – все хорошо, а кому не нравится – не покупайте билеты. Однако в политике другие правила. Такое мнение высказал эксперт Международного института демократий Евгений Дикий, передает «Слово і Діло».

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский, стремясь остановить военные действия на Донбассе, создает огромные риски того, что война может переместиться в столицу.

Он считает, что значительная часть нашего населения ни при каких обстоятельствах не согласится на «русский мир». По мнению эксперта, впервые власть продемонстрировала модель, по которой собираются играть с обществом, когда пошла на совершенно невыгодный обмен и выдала России Владимира Цемаха, причастного к уничтожению рейса МН17.

«Подход власти такой, чтобы вслух озвучивать вещи, которые общество хочет услышать, а в узком кругу лиц принимать решения без каких-либо консультаций с обществом. Далее мы столкнемся с фактом, что "красные линии" перейдены маршевым шагом. При этом нас уверять, что ничего критического не происходит», – прокомментировал Дикий.

Он выразил опасения по поводу того, что будут перейден все «красные линии», поскольку власть уже выполняет замысел президента России Владимира Путина: возвращение к «русскому миру».

Дикий отметил, что к сожалению, власти рассматривают войну как отдельную проблему. Эксперт добавил, что возможно, намерения искренние и власть действительно хочет закончить войну. Однако им не приходит в голову, что война – инструмент Путина для достижения целей.

«Если президент РФ соглашается закончить войну, то это не потому, что он подобрел, а потому что новая власть в Украине дает Путину без боя то, ради чего он эту войну затеял», – сказал эксперт.

Он акцентировал, что в Украине достаточно людей, которые это понимают, и каждый следующий шаг власти может привести к гражданскому конфликту.

Относительно закона «Об особом статусе Донбасса» эксперт добавил, что ничто не мешает продлить действующий документ на год и дать шанс выполнить условия Украины.

По его мнению, принимать новый закон «Об особом статусе Донбасса» на постоянной основе – очень рискованный шаг. Он напомнил, что документ даже как временный приняли с большим трудом, а попытки закрепить «особый статус» в Конституции Украины закончился взрывом гранаты под стенами Верховной Рады.

«Бывшую власть хотя бы это научило, и они остановились. Попытки принять новый закон "Об особом статусе Донбасса" могут привести к более катастрофическим последствиям», – считает Дикий.

Эксперт выразил надежду, что в документ внесут какие-то меры предосторожности, учитывая, что в регионах и столице уже выходят на митинги.

«Создается впечатление, что у власти кружится голова от высоких рейтингов. Нет понимания, что если для победы на выборах нужна поддержка более 50% граждан, то для начала гражданской войны хватит 5%, которые сочтут ситуацию категорически неприемлемой», – резюмировал Евгений Дикий.

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