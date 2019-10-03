Первый на Донетчине: В ЦПАУ Доброполья теперь можно получить водительское удостоверение

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) в Доброполье (Донецкая обл.) – первый в области, где введены услуги сервисного центра Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Так, в ЦПАУ состоялась презентация программно-аппаратного комплекса для выдачи удостоверений водителя и регистрации транспортных средств.

Теперь здесь можно:

обменять старое водительское удостоверение на новое;

получить новое удостоверение в связи с потерей или кражей или с изменением личных данных владельца;

зарегистрировать новое транспортное средство (без осмотра эксперта);

перерегистрация транспортного средства в связи с изменением анкетных данных (без осмотра эксперта).

Программно-аппаратный комплекс и необходимое оборудование, благодаря которому получение таких услуг стало возможным, было приобретено на средства городского бюджета. Всего было потрачено 217 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области работали 29 ЦПАУ. Также административные услуги в области предоставляются на дому.

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