Первый на Донетчине: В ЦПАУ Доброполья теперь можно получить водительское удостоверение

Первый на Донетчине: В ЦПАУ Доброполья теперь можно получить водительское удостоверение

03.10.19 16:32dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба ДонОВГА

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) в Доброполье (Донецкая обл.) – первый в области, где введены услуги сервисного центра Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Так, в ЦПАУ состоялась презентация программно-аппаратного комплекса для выдачи удостоверений водителя и регистрации транспортных средств.

Теперь здесь можно:

  • обменять старое водительское удостоверение на новое;
  • получить новое удостоверение в связи с потерей или кражей или с изменением личных данных владельца;
  • зарегистрировать новое транспортное средство (без осмотра эксперта);
  • перерегистрация транспортного средства в связи с изменением анкетных данных (без осмотра эксперта).

Программно-аппаратный комплекс и необходимое оборудование, благодаря которому получение таких услуг стало возможным, было приобретено на средства городского бюджета. Всего было потрачено 217 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области работали 29 ЦПАУ. Также административные услуги в области предоставляются на дому.

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