Жилищные субсидии: В Украине в этом году выделят на 8 млрд грн меньше

В Украине правительство выделит на субсидии в этом году на 8 млрд грн меньше, чем изначально было заложено в бюджете на текущий год. Об этом рассказал экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает «УНН».

«По субсидиям будет недофинансирование – на 8-9 млрд грн по планам, которые были заложены в закон о бюджете на 2019 год», – сказал Скаршевский.

Он уточнил, что еще в мае при правительстве Владимира Гройсмана было принято решение сократить финансирование субсидий с 55 до 47 млрд грн.

По словам эксперта, правительство планирует усилить доступ населения к субсидиям, а также рассчитывает на существенное увеличение доходов населения и сокращение стоимости природного газа.

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 октября этого года введен новый механизм финансирования жилищных субсидий и выплата льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе для переселенцев и арендаторов жилья. При этом, порядок назначения выплат остается почти неизменным.

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