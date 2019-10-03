В «Л-ДНР» ведут «маскировку» тяжелого вооружения у линии соприкосновения

На неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей незаконные вооруженные формирования (НВФ) начали работы по маскировке артиллерийского вооружения, находящегося на передовых позициях. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск принимает меры для дальнейшего сокрытия нарушений "Минских договоренностей" в части, касающейся отвода тяжелой техники линии соприкосновения», – говорится в сообщении.

Так, по данным ГУР, с 1 октября начаты работы по маскировке в соответствии с условиями осенне-зимнего периода артиллерийского вооружения, расположенного в районах передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации.

«Это – 122-мм реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", 122-мм гаубицы "Д-30"», – уточняется в сообщении.

В то же время, отметили в Минобороны, НВФ активизировали подготовку боевых расчетов артиллерийских подразделений увеличив интенсивность проведения тренировок по управлению огнем, в том числе, в составе разведывательно-огневых контуров с привлечением расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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