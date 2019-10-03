Украинцы в США призывают не соглашаться на российские требования о выборах на Донбассе

Украина не должна соглашаться с российскими требованиями украинских выборов на временно неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Об этом идет речь в заявлении Украинского Конгрессового комитета Америки (УККА), размещенном на сайте комитета.

Так, украинская диаспора в США призывает правительство Украины к ясности и прозрачности в отношении любого соглашения о выборах на неподконтрольных территориях.

«Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября заявил, что на недавнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске Украина согласилась придерживаться так называемой "формулы Штайнмайера". Украинский Конгрессовый комитет Америки (УККА), крупнейшая представительная организация американцев украинского происхождения, присоединяется к Всемирному конгрессу Украины (СКУ) в призыве к ясности и прозрачности от правительства Украины относительно любого соглашения о проведении выборов в частях Украины, которые сейчас оккупированы Россией», – сказано в заявлении.

Как уточнили в комитете, в открытом письме УККА к президенту Зеленскому после его избрания отмечается, что УККА поддерживает давний принцип украинского-американского сообщества по территориальной целостности Украины, включающей законное возвращение неподконтрольных Украине территорий.

«Поэтому УККА подтверждает, что Украина никогда не должна соглашаться с российскими требованиями относительно украинских выборов или украинского политического курса интеграции в НАТО и ЕС, предусмотренными Конституцией», – сказано в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что для этого Украина должна придерживаться четкой и однозначной позиции по ряду пунктов.

«В оккупированных Россией регионах Донецкой и Луганской областей не может быть выборов до тех пор, пока все российские войска, наемники, оружие и техника не будут выведены с территории Украины, Украина не восстановит полный контроль над украинской стороной границы Украина-Россия и перемещенные жители Донбасса могут мирно вернуться в свои дома; любые выборы, проводимые в Украине, должны соответствовать Конституции и законам Украины», – сказано в одном из пунктов заявления.

Также, в УККА считают, что стратегический курс Украины на евроатлантическую интеграцию и интеграцию в НАТО, изложенный в Конституции Украины, не подлежит обсуждению и должен быть неизменным.

«Международные санкции в отношении России должны быть усилены и расширены до тех пор, пока Россия не деоккупирует суверенную территорию Украины, включая Крым и районы Донецкой и Луганской областей», – подчеркивается в следующем пункте заявления.

Кроме того, в последнем пункте заявления речь идет об оказании помощи жителям неподконтрольных территорий после вывода российских войск.

«После полного вывода скрытых и явных российских сил и техники из Украины международное сообщество, которое допустило российскую оккупацию Украины, должно оказать коррективную поддержку отдельным лицам и громадам, травмированным пятилетним воздействием пропаганды и ненавистнических высказываний, живя под российской оккупацией», – говорится в сообщении.

Как заявил президент УККА Андрей Футей, неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей, а также, Крым, были, являются и будут неотъемлемыми частями независимой Украины.

«Перед проведением любых выборов в этих регионах мы должны приложить все усилия, чтобы вернуть эти территории под контроль Украины, в том числе путем обеспечения сильной международной коалиции для поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины... Мы не можем согласиться с любыми российскими требованиями во время Нормандской встречи. Есть красные линии, которые президент Зеленский не должен пересекать», – резюмировал Андрей Футей.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

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