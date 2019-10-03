Выписывал себе премии: На Луганщине экс-глава сельсовета проведет в тюрьме три года

В Луганской области бывшего главу сельсовета суд приговорил к 3 годам тюрьмы за незаконное назначение себе премий на сумму в 83 тыс. грн. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, по материалам следствия, обвиняемый давал указания секретарю сельсовета вносить заведомо ложные сведения в тексты протоколов и решений сессий органа местного самоуправления о голосовании депутатов за премирование главы сельсовета.

«На основании указанных документов в период с апреля 2016 года по декабрь 2017 года голове сельсовета проведены соответствующие начисления и последним присвоено из местного бюджета почти 83 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Приговором Старобельского районного суда Луганской области экс-глава сельсовета признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 366 УК Украины (составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений) и ч. 3 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно).

Суд приговорил правонарушителя к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года, со штрафом в 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3 400 грн.

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