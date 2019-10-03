Новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе: Разъяснения Госпогранслужбы

На Донбассе с 29 октября 2019 года, согласно постановлению Кабинета министров Украины № 815 вступает в силу новый порядок пересечения линии разграничения. В Государственной пограничной службе Украины предоставили разъяснения относительно нового порядка. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Так, гражданам Украины для пересечения линии разграничения при въезде на временно неподконтрольную территорию Украины необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт, или временное удостоверение гражданина Украины и разрешение физического лица.

Для детей, не достигших 16-летнего возраста, пересечении линии разграничения необходимо иметь с собой:

паспорт гражданина Украины;

или загранпаспорт;

или временное удостоверение гражданина Украины;

или проездной документ ребенка.

В то же время, в Госпогранслужбе отметили, что Государственна миграционная служба (ГМС) Украины уже не выдает проездной документ ребенка, но те, кто получил его раньше, могут этим документом пользоваться до окончания срока его действия.

Вместе с тем отмечается, что уехать из временно неподконтрольной территории Украины могут и граждане Украины, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины, но им необходимо предъявить свидетельство о рождении или любой другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины.

Также, по данным Госпогранслужбы могут выехать с неподконтрольной территории (НКТ) и граждане Украины, которые родились на НКТ, а потому не получили свидетельство о рождении украинского образца. «Выезжать с неподконтрольной Украине территории они должны с сопровождающим лицом и по ее паспортному документу, а также документам, подтверждающим факт их рождения», – говорится в сообщении.

Кроме того, пропуск граждан, выехавших из НКТУ для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, будет осуществляться при предъявлении справки, выданной территориальным органом или подразделением ГМС.

«К тому же нашим соотечественникам стоит учесть, что пропуск на НКТУ граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста осуществляется по нотариально заверенному согласию второго из родителей или других документов, предусмотренных постановлением Кабмина от 27 января 1995 № 57», – уточняется в сообщении.

Отмечается, что нотариально удостоверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, если ребенок возвращается на НКТУ в сопровождении родителя, с которым выехал.

Помимо этого, подчеркнули в Госпогранслужбе, для обеспечения права граждан Украины на образование предоставлена ​​возможность въезда на НКТУ и выезда из нее граждан Украины в возрасте от 14 до 16 лет, обучающихся в учебных заведениях на контролируемой украинскими властями территории, без сопровождения родителей (усыновителей, одного из родителей), опекунов, попечителей, иных законных представителей, проживающих на неподконтрольной Украине территории, – при предъявлении документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, а также, наличия документа, подтверждающего обучение в учебном заведении на подконтрольной территории страны.

Для иностранцев порядок пересечения линии разграничения фактически остался без изменений.

«Госпогранслужба обращается ко всем гражданам с просьбой детально ознакомиться с условиями пересечения линии разграничения и обязательно оформлять для детей паспорта Украины или загранпаспорта, чтобы при пересечении линии разграничения не возникало проблемных вопросов», – добавили в пресс-центре.

Напомним, с 29 октября 2019 года согласно постановлению Кабмина № 815 изменятся правила пересечения линии разграничения для детей до 16 лет на Донбассе.

Как сообщалось ранее, Кабмин принял новый в новый Порядок пересечения линии разграничения, который начнет действовать с 29 октября 2019 года. В него включена норма, которая предусматривает определение перечня только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров (ранее был перечень только разрешенных товаров, который был не полным).

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