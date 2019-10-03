На Донетчине перевернулось авто: В ДТП пострадали 3 человека

В Волновахе (Донецкая обл.) в минувшие выходные не разминулись 2 автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) травмы получили 3 человека. Об этом сообщает отдел коммуникации Волновахского отдела полиции.

Так, в минувшее воскресенье около 13:00 водитель Daewoo Lanos 1991 года рождения, не предоставила преимущество в движении другому авто под управлением 25-летней местной жительницы, в результате чего произошло столкновение и одно из авто перевернулось.

В результате ДТП водители указанных автомобилей и 15-летний пассажир «Таврии» получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу Волновахи, где они получают необходимое лечение.

Проводятся следственные действия и устанавливается степень тяжести полученных травм участниками ДТП.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

В полиции уточнили, что виновницу аварии ждет наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, с начала года в Донецкой области произошло около 2,5 тыс. ДТП. Более 600 из них – с пострадавшими, в результате которых 63 человека погибли, 805 – травмированы.

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