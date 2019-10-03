Как оформить жилищную субсидию онлайн: Пошаговая инструкция (Фото)

В Украине с приближением отопительного сезона Министерство социальной политики получает все больше вопросов от граждан, касающихся субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. В ведомстве разработали пошаговую инструкцию как можно оформить субсидию через интернет. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
«В проекте бюджета на 2020 год заложено 47 628,6 млн грн на выплату льгот и субсидий. Этой суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, требующих государственной помощи с оплатой коммунальных услуг», – отметилат министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.
Более того, сейчас оформить субсидию можно даже через интернет. Для этого нужно:
1. Зайти на сайт Министерства социальной политики Украины (https://www.msp.gov.ua/) в рубрику «Е-сервисы».
2. В рубрике «Е-сервисы» выбираем «Субсидии».
3. Нас автоматически переводит на сайт https://subsidii.mlsp.gov.ua/, где нужно заполнить форму, а именно выбрать 1 из трех способов регистрации.
На стартовой странице Системы предоставления услуги предварительной регистрации документов о назначении жилищной субсидии, заявителю предлагается выбрать один из вариантов регистрации/входа.
Шаг 1.
В случае выбора «Регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписи» и «регистрация или вход с идентификацией BankID», подача и подписание документов происходит исключительно в электронном виде без необходимости личного посещения управления социальной защиты.
В случае выбора «Регистрация или вход по адресу электронной почты» указано, что необходимо подать документы в бумажной форме (после заполнения формы на сайте вам придет ПДФ-версия документа, которую нужно будет распечатать, подписать и занести в орган социальной защиты).
Шаг 2. После успешного входа в систему будет осуществлен переход к заполнению электронных форм:
- заявления о назначении и предоставлении в денежной форме через (указывается отделение банка);
- декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.
Шаг 3. После заполнения всех необходимых реквизитов необходимо проверить и подтвердить правильность внесенных данных, и подать документ.
Результат. В результате на электронный адрес придет сообщение:
1) ваше электронное заявление на назначение жилищной субсидии успешно зарегистрировано. Ее номер – 1111111111111. На всякий случай сохраните его.
2) Рассматривать заявление будет именно тот орган социальной защиты населения, который вы указали при заполнении электронной формы.
3) В случае, если вы не использовали электронную цифровую подпись, вам придется лично обратиться в орган социальной защиты населения, чтобы собственноручно подписать документы.
4) В ближайшее время наши сотрудники свяжутся с вами, чтобы согласовать дату и время вашего визита.
5) К этому письму также приложены копии поданных вами документов.
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