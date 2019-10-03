«Спасала» сына: У жительницы Старобельска аферисты выманили крупную сумму денег

В Старобельске (Луганская обл.) местная жительница стала жертвой афериста и потеряла крупную сумму денег, пытаясь «спасти» своего сына. Об этом сегодня, 3 октября, сообщила руководитель пресс-службы областной полиции Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

«В г. Старобельск мошенник обманул местную жительницу и завладел ее деньгами в размере 1 000 долларов США, 400 евро и 27 тыс. грн», – написала Погукай.

По ее словам, неизвестный мужчина позвонил женщине со скрытого номера телефона и, представившись ее сыном, сообщил, что якобы в Германии он сбил на дороге человека, и ему немедленно нужны средства для решения вопроса. За деньгами к ней приедет мужчина, которому она должна передать деньги.

После этого, к женщине приехал человек, которому она и передала названную «сыном» сумму денег. Но через некоторое время, позвонив сыну в Германию, она выяснила, что с ним все в порядке, в дорожно-транспортное происшествие он не попадал и не звонил ей.

«По данному факту открыто уголовное производство по ст. 190 УК Украины (Мошенничество). Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия с целью установления мошенника», – сообщила руководитель пресс-службы.

Она уточнила, что в этом случае мошенники «работали» по схеме «ваш родственник в беде».

«Помните, что осмотрительность, бдительность и внимательность – залог вашей безопасности и целостности ваших сбережений. Не паникуйте, сразу проверьте, где действительно находятся ваши родные и позвоните в полицию по телефону 102», – добавила Погукай.

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