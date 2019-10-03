«Каргилл, в очередь стала в 9:30 только проехала»: Ситуация в пунктах пропуска днем 3 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 3 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Юлия: «13:59. Час назад на "Каргилле" в Украину общая была почти до начала моста, льгота – машин 30»;

«Администратор»: «14:05. "Каргилл". Из Донецка пеших никого. Льготные машин 5, общая – большая»;

Оксана: «14:32. "Каргилл" в Украину 48 машин общей»;

Nadia: «14:33. "Каргилл" в очередь стала в 9:30 только проехала, теперь в очереди на Украину машин 20-25».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Евгений: «10:50. Еленовка в Донецк 10 машин, Новотроицкое – пусто».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Роман: «11:14. В Пищевике в Мариуполь 20 машин»;

Роман: «11:40. 20 машин в Пищевике на ДНР».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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