Аналитик пояснила, зачем Украина согласовала «формулу Штайнмайера»

Украина согласовала «формулу Штайнмайера» только ради того, чтобы состоялась встреча в Нормандском формате. Ситуацию прокомментировала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

«Это подписали только для того, чтобы состоялась Нормандская встреча. Украина пошла по российскому сценарию подготовки к встрече в Нормандском формате, потому что Россия выдвинула два условия, и Украина их выполнила: согласилась на разведение сил в Золотом и Петровском, и согласилась на "формулу Штайнмайера"», – отмечает она.

«Основной риск заключается в том, что президент Украины хочет быстро показать результат по достижению мира, но эта скорость может обернуться и против него самого, если он не выстоит против Путина на переговорах, и против Украины, если мы не получим никаких гарантий безопасности, но при этом нас затянут в болото разговорах о выборах», – считает Золкина.

Аналитик также рассказала, почему Донбасс может получить историю хуже Приднестровья.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «24 канал»

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