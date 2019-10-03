Маркетинг, брендинг, взаимодействие со СМИ: Переселенцев и жителей Донбасса зовут на тренинги

Программа ООН по восстановлению и развитию мира (ПРООН) начинает регистрацию на участие в тренингах по маркетингу и продажам, брендингу, связей со СМИ и бизнес-коммуникациям. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба представительства ПРООН в Украине.
Цель учебной программы – укрепление потенциала и повышение предпринимательской активности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и местного населения Донецкой, Луганской и Запорожской областей.
Участниками программы могут стать:
- предприниматели (владельцы микро, малого и среднего бизнеса), официально проживающие в Донецкой, Луганской и Запорожской областях: жители местных громад, а также ВПЛ, зарегистрированные в этих областях;
- предприниматели (владельцы микро, малого и среднего бизнеса), намеренные расширять свой бизнес, создавать или совершенствовать бренд.
Города и даты проведения тренингов (3 дня, с 10:00 до 18:00):
Запорожская область:
- Мелитополь: 7, 8, 9 октября (регистрация до 03.10);
- Бердянск: 9, 10, 11 октября (регистрация до 05.10).
Донецкая область:
- Мариуполь: 28, 29, 30 октября (регистрация до 10.10);
- Краматорск: 16, 17, 18 октября (регистрация до 10.10);
- Покровск (до переименования – Красноармейск): 31 октября и 1,2 ноября (регистрация до 10.10).
Луганская область:
- Северодонецк: 11, 12, 13 ноября (регистрация до 10.10);
- Кременная: 13, 14, 15 ноября (регистрация до 10.10).
Количество слушателей каждого тренинга – 35 человек.
Заинтересованные предприниматели могут ознакомится с детальной информацией и зарегистрироваться онлайн по ссылке: http://bit.ly/trainings4SME
Дедлайн регистрации – за 5 дней до начала каждого тренинга.
Как сообщалось ранее, ПРООН приглашает на однодневные тренинги представителей микро, малого и среднего бизнеса из числа ВПЛ и местного населения Донецкой, Луганской областей и побережья Азовского моря Запорожской области.
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