Маркетинг, брендинг, взаимодействие со СМИ: Переселенцев и жителей Донбасса зовут на тренинги

Программа ООН по восстановлению и развитию мира (ПРООН) начинает регистрацию на участие в тренингах по маркетингу и продажам, брендингу, связей со СМИ и бизнес-коммуникациям. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба представительства ПРООН в Украине.

Цель учебной программы – укрепление потенциала и повышение предпринимательской активности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и местного населения Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Участниками программы могут стать:

предприниматели (владельцы микро, малого и среднего бизнеса), официально проживающие в Донецкой, Луганской и Запорожской областях: жители местных громад, а также ВПЛ, зарегистрированные в этих областях;

предприниматели (владельцы микро, малого и среднего бизнеса), намеренные расширять свой бизнес, создавать или совершенствовать бренд.

Города и даты проведения тренингов (3 дня, с 10:00 до 18:00):

Запорожская область:

Мелитополь: 7, 8, 9 октября (регистрация до 03.10);

Бердянск: 9, 10, 11 октября (регистрация до 05.10).

Донецкая область:

Мариуполь: 28, 29, 30 октября (регистрация до 10.10);

Краматорск: 16, 17, 18 октября (регистрация до 10.10);

Покровск (до переименования – Красноармейск): 31 октября и 1,2 ноября (регистрация до 10.10).

Луганская область:

Северодонецк: 11, 12, 13 ноября (регистрация до 10.10);

Кременная: 13, 14, 15 ноября (регистрация до 10.10).

Количество слушателей каждого тренинга – 35 человек.

Заинтересованные предприниматели могут ознакомится с детальной информацией и зарегистрироваться онлайн по ссылке: http://bit.ly/trainings4SME

Дедлайн регистрации – за 5 дней до начала каждого тренинга.

Как сообщалось ранее, ПРООН приглашает на однодневные тренинги представителей микро, малого и среднего бизнеса из числа ВПЛ и местного населения Донецкой, Луганской областей и побережья Азовского моря Запорожской области.

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