За сутки на блокпостах Славянского района задержали двух мужчин, находившихся в розыске

В течение дня на блокпостах Славянского района выявили двух мужчин, находившихся в розыске. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что один из задержанных оказался жителем Славянска, разыскиваемым за кражу, другой – житель Бахмута, который скрывался после нанесения человеку тяжких телесных повреждений.

«Днем на блокпосту возле с. Малиновка правоохранители остановили автобус, следовавший со стороны Бахмута. Проверка пассажиров показала, что один из них находится в розыске за Бахмутским ОП. 26-летний мужчина скрывался от суда после совершения преступления в своем городе – нанесения тяжких телесных повреждений. В тот же день наряд мобильного блокпоста при патрулировании района задержал 20-летнего жителя Славянска, который находился в розыске за кражу. Оказалось, что ранее правонарушитель проник в чужое жилье и завладел имуществом хозяев», – рассказали в полиции.

Также сообщается, что разыскиваемые переданы инициаторам розыска.

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