Экс-мэр Луганска возглавил СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Соответствующий указ подписан сегодня, 3 октября, и опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Данилова Алексея Мячеславовича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», – говорится в указе.

Известно из открытых источников, что Алексей Мячеславович Данилов (родился 7 сентября 1962 года, Красный Луч, – после переименования Хрустальный, Луганская область) занимал должности городского головы Луганска (1994 – 1997 годы), губернатора Луганской области (2005 год), был народным депутатом Украины V созыва (2006-2007 годы).

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 23 июля назначил Алексея Данилова заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что ранее Александр Данилюк написал заявление об отставке. Также стало известно, что президент Владимир Зеленский собственноручно вычеркнул фамилию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка из списка официальной делегации для визита в США. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины 30 сентября.

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