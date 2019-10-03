Нидерланды инициируют расследование о роли Украины в гибели МН17

Парламент Нидерландов инициирует расследование роли Украины в катастрофе лайнера рейса МН17 в небе над временно неподконтрольным Донбассом, пишет «Сегодня».

Депутаты решили выяснить, почему Украина не закрыла авиапространство над зоной боевых действий еще в 2014 году.

Тем временем, в правительстве не видят причин для проведения такого расследования и говорят, что ответить на эти вопросы должна Россия, а Кремль не помогает работе следователей и не идет на контакт.

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