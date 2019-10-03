На Луганщине мужчина пытался перевести россиянку через границу за взятку

В пункте пропуска «Меловое» (Луганская обл.) при пересечении государственной границы Украины мужчина предлагал пограничникам взятку за беспрепятственный пропуск гражданки России. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

«Сегодня пограничники Луганского отряда, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединения сил, в очередной раз зафиксировали предложение правоохранителям неправомерной выгоды», – говорится в сообщении.

Так, в пункт пропуска «Меловое» прибыли гражданин Украины, 1970 года рождения и 49-летняя гражданка России. Они направлялись пешком из России в Украину. При прохождении пограничного контроля наш соотечественник предложил пограничному наряду взятку в 3 тыс. руб. за беспрепятственный пропуск россиянки в Украину.

Пограничники от взятки отказались и направили в компетентные правоохранительные органы сообщение о противоправном действии, содержащим признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (дача взятки) УК Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Санкция статьи предусматривает штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Фото: Госпогранслужба Украины

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