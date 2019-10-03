Полицейские изъяли у жителей Константиновки гранаты, пистолет, детонаторы и запалы

В Константиновке (Донецкая обл.) за последние двое суток правоохранители изъяли у населения 3 гранаты, пневматический пистолет, детонаторы и запалы. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает отдел коммуникации Бахмутского отдела полиции.

Так, вчера к правоохранителям обратилась местная жительница и сообщила о том, что ее брат хранит боеприпасы. При проверке указанной информации полицейские обнаружили и изъяли гранату РГД-5 и запал. «29-летний мужчина объяснил, что в начале июня текущего года он получил от малознакомого мужчины боеприпасы и решил их спрятать на территории заброшенного завода под бетонной плитой. А зачем – ответить правоохранителям не смог», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификации ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее полицейские в доме жителя Константиновки изъяли гранаты и пневматическое оружие.

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