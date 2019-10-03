До 2020 года Украина должна отработать более 200 стандартов и документов НАТО

а период до 2020 года включительно обработке подлежат более 200 стандартов и других руководящих документов НАТО по различным вопросам. Курс Украины относительно членства в ЕС и НАТО приобрел конституционную гарантию необратимости. Об этом заявил директор департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства обороны Олег Мелихов, сообщает пресс-служба Минобороны.

По его словам, курс Украины относительно членства в ЕС и НАТО приобрел конституционную гарантию необратимости. «Итак, идем к коллективной безопасности "зонта". Свидетельством евроатлантического курса Украины являются принятые документы оборонного планирования, которые мы разрабатывали вместе с иностранными советниками: Стратегический оборонный бюллетень, Закон Украины "О национальной безопасности Украины", новая конституционная норма. Поэтому на период до 2020 года включительно обработке подлежат более 200 стандартов и других руководящих документов НАТО по различным вопросам. В частности, оборонного планирования, применения видов и родов ВС Украины, логистики, разведки, военной полиции, медобеспечения, профессионализации войска и тому подобное», – сказал Мелихов

Он также отметил, что главная практическая цель стандартизации – оперативная и техническая совместимость управленческих, боевых, разведывательных, обеспечивающих и других органов и систем.

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