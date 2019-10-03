В Донецкой и Луганской областях есть проблемы с вхождением в отопительный период, – министр

В Украине календарная дата старта отопительного сезона 2019/20 – 15 октября. Но в Донецкой и Луганской областях есть определенные проблемы с вхождением в отопительный период. Об этом сегодня, 3 октября, сообщила министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак, передает Правительственный портал.
«Что касается технической готовности то, по информации из регионов, готовность жилого и социального фондов составляет почти 100%, а коммунальных предприятий теплоэнергетики – 100%. Есть определенные проблемы с вхождением в отопительный период в частных предприятиях и тепловиков Донецкой и Луганской областей, которые правительство решает совместно с органами местного самоуправления», – сказала министр.
По ее словам, в каждом регионе органы местного самоуправления сами решают, когда начинать отопительный сезон. Поскольку все зависит от температурных режимов, технической готовности предприятий теплоэнергетики и погашения долгов за газ. «Органы местного самоуправления готовы начать подключение отопления объектам социальной сферы с 10 октября, а жилищному фонду – с 15 октября. Но по факту отопительный сезон начнется тогда, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха будет ниже +8° С», – уточнила Алена Бабак.
Также в сообщении отмечается, что по Донецкой области на стадии урегулирования находится вопрос реструктуризации долга НАК «Нафтогаз».
Напомним, в Краматорске (Донецкая обл.) отопительный сезон начнется 16 октября.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина накопила в хранилищах достаточно газа и готова к отопительному сезону.
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