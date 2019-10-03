На Донбассе появятся центры общественного здоровья

В 2020 году в каждой области Украины, в том числе Донецкой и Луганской, будут центры общественного здоровья. Об этом сообщается на странице в Facebook Центра общественного здоровья Украины.

«Наша стратегическая цель – поддерживать диалог с населением. Перед нами стоит вызов вернуть людям доверие не только к медицинской системе, но и к медицинской научной мысли в целом», – говорится в сообщении.

Так, в Украине создано уже 13 центров общественного здоровья, в том числе в Волынской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской, Полтавской, Хмельницкой областях.

На этапе создания находятся центры в Винницкой, Черновицкой, Луганской и Запорожской областях.

«Вопрос общественного здоровья предполагает прежде всего здоровье и только потом – лечение. Контролировать состояние своего организма значительно дешевле и полезнее, чем его лечить. Мы существуем для того, чтобы привлечь внимание всей страны к вопросу как персональной, так и коллективной ответственности», – отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения Украины планирует создать Офис пациента, с помощью которого будет осуществляться коммуникация пациентов с министерством. Приоритетом работы министерства также будет безопасность пациента, защита его прав.

Напомним, Кабинет министров Украины Алексея Гончарука утвердил программу своей деятельности. Что касается сферы медицины, есть нововведения, а также продолжение ранее начатых программ.

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