Штрафы за отказ в льготном проезде участникам боевых действий будут увеличены

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №0893 «О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан». За документ проголосовали 303 нардепа, передает «РБК-Украина».

Документ направлен на то, чтобы штраф, который накладывается на перевозчиков за отказ в бесплатном проезде участникам боевых действий, ветеранам был увеличен.

В пояснительной записке отмечается, что безосновательный отказ перевозчиков от предусмотренной законом льготной перевозки таких граждан обусловлена, в том числе и недостаточно жесткой санкцией за это правонарушение. Сейчас административный штраф за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан составляет 8 тыс. рублей – 136 грн.

Законом вносятся изменения в статью 1331 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми предстоит самая увеличение санкции за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан со стороны водителей автомобильных транспортных средств, граждан – субъектов предпринимательской деятельности. Планируется определить, что это правонарушение влечет наложение на водителей транспортных средств, граждан – субъектов предпринимательской деятельности штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан – 850 грн. При этом в первом чтении закон предусматривал штраф в размере 150 таких минимумов.

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