Рекомендации ЕС по выдаче виз жителям «Д-ЛНР» сделали указ Путина токсичным, – посол

Рекомендации Евросоюза по поводу правил рассмотрения консулам из государств-участников Шенгенской зоны заявок на визы, которые подают жители временно неподконтрольных Украине отдельных районов Донецкой и Луганской областей, нивелируют усилия РФ по незаконной паспортизации украинских граждан. Об этом сегодня, 3 октября, заявил представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий в Twitter.

«Рекомендации ЕС о том, как консулам из государств-участниц Шенгенской зоны рассматривать заявки на визы, поданные жителями временно неподконтрольных Украины отдельных районов Донецкой и Луганской областей, сводят на нет усилия РФ по незаконной паспортизации украинских граждан», – написал Точицкий.

Он также добавил, что эти «рекомендации также сделали токсичным содержание печально указа президента РФ от 24 апреля. Зато украинские биометрические паспорта получили еще больший вес и значение».

Ранее сообщалось, что в Европейском союзе (ЕС) разработали руководство по обработке визовых заявлений, подаваемых жителями неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Как сообщалось ранее, во дворах «миграционных отделов» в неподконтрольном украинским властям Донецке люди сами ведут записи на две очереди, в зависимости от вида паспорта. Например, в паспортном столе Калининского района Донецка к 15 мая в списке на «паспорт ДНР» было около 540 человек, на российский – 470. В день успевают принять до 10 человек в каждом отделе. Но очередь сокращается преимущественно за счет тех, кто не успел прийти на перекличку. Также часто списки «очередников» пропадают, в итоге, формируются новые.

Ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.

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