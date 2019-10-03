Нужны не формулы, а решения, – Яценюк

Арсений Яценюк призвал президента Украины Владимира Зеленского «не попадать в российскую ловушку со всеми этими различными формулами и российской интерпретацией Минских договоренностей». Как передает пресс-служба партии «Народный фронт», об этом лидер партии заявил сегодня, 3 октября, выступая на Варшавском форуме безопасности.

«Формулы обычно применяют в химии, но не в политике. Решения – вот что нужно для политиков и реальной политики», – сказал Яценюк.

Он отметил, что есть несколько интерпретаций так называемого Минского процесса, но есть несколько ключевых предпосылок для того, чтобы провести свободные, честные и демократические местные выборы в Донецке и Луганске. «И ключевая предпосылка – избавиться от российских войск, которые базируются в Донецке и Луганске. Ключевая предпосылка – вернуть контроль над украинской-российской границей. Ведь сегодня кое-кто пытается дискутировать над условиями свободных и честных выборов в Донецке и Луганске. Я не представляю, как можно провести свободные и честные выборы под дулами российских автоматов», – подчеркнул он.

«Без сомнения, Минские договоренности – не самые лучшие. Но на повестке дня больше ничего нет», – добавил Яценюк.

По его мнению, у президента есть две ключевые цели: первая – восстановить территориальную целостность Украины, вернуть Донецк, Луганск и Крым; вторая – укрепить украинскую экономику и обеспечить экономический рост.

Он призвал президента Украины и украинское правительство «быть очень устойчивыми, очень решительными и защищать интересы Украины»: «Ничего об Украине без Украины! Это должно быть его приоритетом».

«Убежден, что президент полностью понимает свою ответственность и сделает все возможное, чтобы защитить Украину, чтобы застить клятву, которую он дал несколько месяцев назад», – подчеркнул лидер «Народного фронта».

Обращаясь к участникам форума, он отметил, что лучший способ усилить безопасность – это укрепить наш оборонный потенциал. «Я здесь, чтобы защитить дело Украины, защитить мою страну, то, что было сделано в Украине. Защитить прошлое и бороться за будущее Украины», – резюмировал Яценюк.

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