Фонд Рината Ахметова уже передал медучреждениям 100 «скорых» из 200

Сегодня, 3 октября, Фонд Рината Ахметова передал 23 автомобиля скорой медицинской помощи государственным лечебным учреждениям Украины. Из них 8 –неонатальных и 15 – «реанимации на колесах» (тип В). Таким образом, медики получили 100 сверхсовременных машин, то есть ровно половину из запланированных к передаче в рамках проекта «200 скорых для Украины». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

С 26 июня, когда проект стартовал, состоялись 4 передачи автомобилей трех типов: уникальных – типа А на базе внедорожника Toyota Land Cruiser, неонатальных – «скорой помощи» типа С и автомобилей скорой медицинской помощи типа В.

«Проект "200 скорых для Украины" – крупнейшая частная благотворительная инициатива в нашей стране в сфере экстренной медицины за 28 лет независимости. Впервые за все время независимости Украины Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи», – сказала на церемонии вручения автомобилей член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталия Емченко.

Она также напомнила присутствующим, что главная особенность неонатальных машин – их оборудование, которое позволяет спасать жизни младенцев прямо в дороге. В салоне находится своего рода «капсула жизни» – инкубатор для транспортировки недоношенных детей или новорожденных. Инкубатор поддерживает стабильную, безопасную температуру и влажность, туда поступает кислород. Он оснащен гидропневматической подвеской, которая не зависит от амортизации автомобиля. То есть ребенок в «капсуле жизни» не почувствует никаких толчков во время движения.

В спецавтомобилях типа В есть все необходимое для спасения человека в критической ситуации: мобильные дефибрилляторы и портативные системы реанимации, кислородные аппараты и другое необходимое оборудование. Врачи, которые уже получили такие машины в регионах, показали, что, по сути, это «реанимации на колесах», которые позволяют спасти жизнь, когда счет идет на минуты.

Проект «200 скорых для Украины» реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. В медучреждения всех областей Украины уже передано 100 высококлассных автомобилей скорой медицинской помощи.

До конца года еще 100 новых, оборудованных по всем стандартам автомобилей «скорой помощи» типа А, В, С будут переданы больницам страны, что позволит врачам за год осуществить более миллиона выездов к пациентам и спасти свыше миллиона жизней.

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