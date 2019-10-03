Донетчина: Жителям прифронтового поселка доставили стройматериалы для ремонта домов (Фото)

Сегодня, 3 октября, спасатели Донецкой области доставили гуманитарную помощь жителям прифронтового Водяного (Волновахский р-н). Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«Боевые действия, продолжающиеся на территории Донецкой области, это не только сотни погибших и травмированных людей, разрушенных домов и несбывшихся мечтаний. Это длительная борьба за выживание людей, проживающих в "серой зоне". К сожалению, есть населенные пункты, количество жителей в которых насчитывает не более десяти человек. Среди них особое место занимает поселок Водяное Волновахского района. Это крайняя точка украинской территории, от которой всего в нескольких километрах позиции врага. Ежедневно жители Водяного вынуждены преодолевать многочисленные трудности и страх внезапных обстрелов», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что жители поселка – это пенсионеры и пожилые люди, которые не имеют ни сил, ни возможностей покинуть свои дома.

Спасатели доставили в поселок гуманитарную помощь в виде строительных материалов, которые были закуплены на средства областного бюджета, в том числе за счет регионального материального резерва Донецкой области.

«Приближается зима, а для жителей негазифицированного села пережить морозы очень трудно, особенно если жилье повреждено в результате обстрелов. Спасатели пообщались с местным населением и расспросили о трудностях, которые испытывают граждане. Ведь из-за угрозы обстрелов до населенного пункта почти не осуществляют доставку даже самых необходимых вещей», – отмечается в сообщении.

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