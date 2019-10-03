Волкер будет свидетельствовать в конгрессе США по вероятному давлению Трампа на Зеленского, – CМИ

Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер официально начал давать показания в рамках нижней палаты представителей в конгрессе. Об этом сообщает ТК «Прямой».

По информации американских СМИ, свидетельствовать сегодня Курт Волкер будет в трех комитетах: разведки, наблюдения и реформ, и комитете по иностранным делам. «Все три заседания будут за закрытыми дверями. Узнать детали мы сможем или из американских СМИ, или если руководители комитетов захотят прокомментировать показания бывшего спецпредставителя по Украине», – говорится в сообщении

По данным газеты The Washington Post, Курт Волкер стал первым представителем Госдепа, который начал давать показания в рамках дела об импичменте Дональда Трампа. «Следующие показания запланированы на 11 октября. Ожидается, что будет также свидетельствовать бывшая посол США в Украине Мари Йованович. Будет ли это в открытом или закрытом режиме, пока не известно. Однако дело об импичменте Трампу проходит достаточно активно. Уже начались первые показания», – рассказала корреспондент телеканала.

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