Гранатомет, пистолеты, ружье: Славянская полиция подвела итоги спецоперации (Фото)

В сентябре на территории Донецкой области проводилось оперативно-профилактическая отработка, направленная на изъятие у населения оружия, боеприпасов и взрывчатки. Целью является предупреждение утечки оружия на мирную территорию Украины, блокировка совершения преступлений и несчастных случаев с еего использованием. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба Славянского райотдела полиции.

Во время подготовительного этапа сотрудники уголовного розыска собирали и проверяли информацию о возможных правонарушителей, в практической части была проведена серия оперативных мероприятий, усилена работа патрулей и нарядов блокпостов Славянской оперативной зоны.

За месяц славянские и лиманские полицейские изъяли из незаконного оборота 2 пистолета, ружье, гранатомет, 5 гранат и около 200 патронов и других боеприпасов. В единый реестр досудебных расследований внесено 17 производств по ч.1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!