Никакой капитуляции: Зеленский обратился к украинцам по поводу «формулы Штайнмайера» (Видео)

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу согласования в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) «формулы Штайнмайера». Соответствующее видеообращение появилось сегодня, 3 октября, на сайте главы государства.

В нем Зеленский детально объяснил, что же согласовала Украина и почему это не является «зрадой». «Возможно, я сейчас кого-то сильно огорчу, но "зрада" отменяется. Объясняю почему, и очень прошу вас меня услышать. Начнем с самого главного. Хотим мы завершения войны и возвращения всех украинских территорий? Да. Сегодня существует единственная площадка, где эти вопросы могут обсуждаться на самом высоком уровне. Это встреча в "Нормандском формате". Могла ли она состояться в ближайшее время? Нет. Почему? Потому что на пути к этому была одна преграда – крупнейшая страшилка последних недель – "формула Штайнмайера"», – сказал Зеленский.

«Давайте разберемся, что это за формула. Предусматривает ли она, что Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса? Нет. Предусматривает ли она, что выборы на Донбассе состоятся завтра и под дулом пулеметов? Нет. Почему три года назад предыдущий президент Украины заявлял о начале работы по имплементации этой формулы?! Неужели он хотел предать Украину? Эта формула говорит только одно – когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса. А именно – после проведения там местных выборов, которые состоятся согласно Конституции Украины, законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами. Вот с чем согласилась Украина в Минске. Подписывали мы какие-то общие соглашения с так называемыми "ДНР" или "ЛНР"? Нет. Мы отправили отдельное письмо господину Сайдику, где показали согласования позиции по тексту этой формулы. Что дальше? Завтра выборы на Донбассе? Нет», – напомнил президент.

По его словам, далее – состоится встреча в Нормандском формате вместе с президентом Франции, канцлером Германии и президентом Российской Федерации, где будут обсуждаться пути прекращения войны на Донбассе. «Моя позиция в этом вопросе является четкой и понятной, и она совпадает с позицией всех украинцев: мы все понимаем, что Донбасс – это Украина. И там должен воцариться мир, произойти полное прекращение огня, вывод иностранных военных формирований. Мы все понимаем, что на российско-украинской границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники. Должен состояться обмен пленными, чтобы все наши граждане вернулись домой. И проведение выборов должно состояться не под дулами пулеметов, а по украинскому законодательству, с доступом кандидатов от украинских политических сил, украинских средств массовой информации и международных наблюдателей, с возможностью реализации своего избирательного права всеми внутренне перемещенными лицами», – уточнил Зеленский.

Президент также напомнил, что нынешний закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. «Будет новый закон. Будем ли мы разрабатывать его сами и быстро принимать? Нет. Мы напишем его вместе – в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом. Не пересекая ни одной "красной линии"», – дополнил он.

«Итак – никакой капитуляции. Никакой сдачи национальных интересов Украины. Никаких договорняков и глобальных шагов без согласия народа Украины. Только возвращение людей и наших территорий, возвращения пленных и возвращение мира. Впереди у нас долгий и сложный путь к решению этой проблемы. И мы должны пройти его вместе. И здесь нам нужно единство», – считает Владилимир Зеленский.

Он также высказался по поводу акций общественности из-за согласования «формулы Штайнмайера». «Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест, я слышу вас ,и поверьте – я никогда не сдам Украину! В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, вернуть себе возможность грабежа, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности. Этого не будет», – пообещал глава государства.

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