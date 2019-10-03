Проблемы предоставления жилья для переселенцев обсудили на форуме

В Украине жилищная проблема на сегодня является одной из самых острых социальных проблем, тем более для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). И эта проблема не может быть решена без участия государства, что в свою очередь обуславливает разработку и внедрение жилищных программ. Об этом сегодня, 3 октября, заявил заместитель главы правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) Иван Парух в Харькове на форуме «Города солидарности: долгосрочные жилищные решения для ВПЛ», передает пресс-служба Фонда.

По информации пресс-службы, мероприятие проходило с целью разработки и внедрения долгосрочных жилищных решений для ВПЛ, которые хотят интегрироваться по своему новому месту жительства. Целей мероприятия три:

Содействие обмену опытом между ВПЛ и местными органами власти по внедрению жилищных программ на региональном уровне. Увеличение на региональном уровне количества и разнообразия жилищных программ, направленных на ВПЛ. Разработка рекомендаций для политики центрального уровня по долгосрочным жилищным решениям для ВПЛ, основанные на опыте, приобретенном на местном уровне.

«Госмолодежьжилье, как инструмент государственной жилищной политики разрабатывает и внедряет жилищные программы для граждан, нуждающихся в улучшении своих жилищных условий. Благодаря общественности и при поддержке международных организаций нам удалось осуществить адаптацию ряда программ к потребностям ВПЛ. В частности, эта категория граждан имеет возможность участвовать в программе "Доступное жилье" и получать 50% безвозвратной компенсации стоимости жилья от государства, а в программе кредитования из уставного капитала Госмолодежьжилья, ВПЛ имеют первоочередное право на получение кредита», – говорится в сообщении.

Кроме того, Госмолодежьжилье, наряду с государственными жилищными программами реализует 117 региональных программ, из которых 23 программы, предусматривающие обеспечение жильем ВПЛ. Кроме того, разрабатываются еще проекты 4 комплексных программ, которые также будут предусматривать возможности для ВПЛ.

В целом, начиная с 2017 года участниками программ Госмолодежьжилья стали 324 семьи ВПЛ.

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