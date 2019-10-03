Проблемы предоставления жилья для переселенцев обсудили на форуме

В Украине жилищная проблема на сегодня является одной из самых острых социальных проблем, тем более для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). И эта проблема не может быть решена без участия государства, что в свою очередь обуславливает разработку и внедрение жилищных программ. Об этом сегодня, 3 октября, заявил заместитель главы правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) Иван Парух в Харькове на форуме «Города солидарности: долгосрочные жилищные решения для ВПЛ», передает пресс-служба Фонда.
По информации пресс-службы, мероприятие проходило с целью разработки и внедрения долгосрочных жилищных решений для ВПЛ, которые хотят интегрироваться по своему новому месту жительства. Целей мероприятия три:
- Содействие обмену опытом между ВПЛ и местными органами власти по внедрению жилищных программ на региональном уровне.
- Увеличение на региональном уровне количества и разнообразия жилищных программ, направленных на ВПЛ.
- Разработка рекомендаций для политики центрального уровня по долгосрочным жилищным решениям для ВПЛ, основанные на опыте, приобретенном на местном уровне.
«Госмолодежьжилье, как инструмент государственной жилищной политики разрабатывает и внедряет жилищные программы для граждан, нуждающихся в улучшении своих жилищных условий. Благодаря общественности и при поддержке международных организаций нам удалось осуществить адаптацию ряда программ к потребностям ВПЛ. В частности, эта категория граждан имеет возможность участвовать в программе "Доступное жилье" и получать 50% безвозвратной компенсации стоимости жилья от государства, а в программе кредитования из уставного капитала Госмолодежьжилья, ВПЛ имеют первоочередное право на получение кредита», – говорится в сообщении.
Кроме того, Госмолодежьжилье, наряду с государственными жилищными программами реализует 117 региональных программ, из которых 23 программы, предусматривающие обеспечение жильем ВПЛ. Кроме того, разрабатываются еще проекты 4 комплексных программ, которые также будут предусматривать возможности для ВПЛ.
В целом, начиная с 2017 года участниками программ Госмолодежьжилья стали 324 семьи ВПЛ.
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