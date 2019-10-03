От пересечения КПВВ до долгов по зарплатам: Правозащитники озвучили нарушения прав человека на Луганщине

Сегодня, 3 октября, правозащитники озвучили первоочередные проблемы нарушений прав человека в Луганской области. Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

По его словам, по инициативе омбудсмена Украины, сегодня в Луганской областной военно-гражданской администрации состоялось совместное совещание с правозащитными и профсоюзными организациями области. «Вместе с заместителем губернатора Луганской области Юрием Погуляйко мы выслушали мнение правозащитников о первоочередных проблемах нарушений прав человека в Луганской области, а также предложили возможные механизмы решения», – написал Лисянский.

Так, по информации представителя омбудсмена, к основным проблемам относятся:

Нарушения прав человека на внутренних блокпостах Луганской области. Невыплата заработной платы на предприятиях Луганской области. Неисполнение судебных решений относительно выплаты пенсий и заработных плат в пользу граждан. Социально-экономические, экологические нарушения прав сотрудников на предприятии ПРаТ «АЗОТ». Проблемы паспортизации жителей Луганской области (неподконтрольная украинской власти территория). Нарушения прав людей с ограниченными способностями. Нарушения прав при пересечении КПВВ «Станица-Луганская».

В совещании участвовали следующие организации: «Восток-SOS», «Право на захист» («Право на защиту»), Норвежский совет по делам беженцев, Федерация профсоюзов Луганской области; Кризисный медиа-центр «Северский Донец», Юридическая клиника ВНУ им. Даля, Восточная Правозащитная Группа, БВПД Луганской области, профсоюз ПРаТ «АЗОТ», Общественный контроль Труда.

«Все озвученные проблемы взяты в работу», – резюмировал Павел Лисянский.

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