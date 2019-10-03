Скандал на Луганщине: Дом для переселенцев в Рубежном до сих пор не сдали в эксплуатацию (Видео)

В Луганской области скандал. Там три года осваивали рекордную сумму 100 млн грн на жилье для переселенцев. В результате – возвели недострой, где стоимость квартир, как в столице. Однако ордера переселенцам еще не дали.

Построить для переселенцев девятиэтажку в области надумали еще в 2016 году и выбрали город Рубежное. Стоимость проекта – 70 млн грн. Дом построили, но за 3 года так и не сдали в эксплуатацию. «Строится-строится, долго стоял разваленный, а теперь вот вроде бы как построили, но почему-то до сих пор жителей нет», – говорит местная жительница.

Рубежанка Надежда живет рядом. Уже и не верит, что ее соседями будут люди, которые уехали подальше от боевых действий. «Подозреваю, что будут здесь более привилегированные лица. Ну, говорили переселенцы, мы ждали переселенцев. Мы ходили в горисполком спрашивали (стоимость квартир, – ред.). Нам сказали 35 тысяч, я сказала нет. Я купила в Киеве квартиру детям», – сказала она.

Строители из Днепра остановили работы на финише. Сейчас на площадке только одна сотрудница – прораб строительной компании «Будсистеми» («Стройсистемы») Вероника. Все остальные уехали. «Пока приостановили. Честно говоря, я прораб, нам особо таких подробностей нет», – говорит она.

Скандал стал публичным после того, как в департаменте капитального строительства обладминистрации сменилось руководство. Там заявили, что затраты на возведение 106 квартир приблизились к 100 млн грн. «Работы не закончены, дом не введен в эксплуатацию, и все те поездки уважаемых высокопоставленных лиц, которые хотели вручить ордера или какие-то другие действия, они не завершены, и получается, обмануты надежды большинства людей», – сообщил секретарь Рубежанского городского совета Анатолий Бусенков.

Дальше – как снежный ком. Выяснилось, что списка будущих новоселов не существует. Из почти 600 переселенцев в очереди на жилье – ордер не предложили ни одному. Дом стоит на частной земле и остается на балансе города Рубежного, ведь пять верхних этажей достраивали на другие четыре, которые начали возводить еще в 1993 году за деньги кооператива. Теперь здесь ждут, что найдутся пайщики и выдвинут права на квартиры.

Второй проект – это общежитие на 60 комнат за миллион долларов, которое тоже «привели в порядок». «На сегодня, кроме поменянных окон, там ничего нет, но уже 25 млн грн уже перечислено. Люди, которые сделали это, должны будут отвечать за это. Тоже возбуждено уголовное производство по ст. 191 ч. 3. Это тоже завладение бюджетными средствами во время реконструкции здания», – рассказал первый заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Погуляйко.

Расследование историй строительства продолжается. Эксперты будут проверять, на что пошла каждая копейка и каждый миллион. Прокуратура Луганщины открыла два уголовных производства по фактам злоупотребления.

Источник: ТК «Донбасс»

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