На обходном мосту у КПВВ «Станица Луганская» установили перила (Фото)

Сегодня, 3 октября, вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) завершен монтаж перил и защитного ограждения на временном мосту. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Так, после обследования территории пиротехниками, работники «Укртрансмоста» работали под разрушенной частью моста. «Они полностью завершили работы по устройству перил и установке защитного ограждения на мосту», – говорится в сообщении.
После чего работники подрядной организации начали класть асфальтобетонное покрытие у входа на временный мост.
Также работники райавтодора, лесхоза и инженерная группа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины проводили работы по уборке древесины с обочины дороги, упорядочению срезанного кустарника.
Как сообщалось ранее, с украинской стороны подходят к завершению подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения № 1 вблизи КПВВ «Станица Луганская».
Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона ведет подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет.
Также сообщалось, что за ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.
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